Si schiantano in moto contro un’auto, due feriti gravi

Due giovani in gravi condizioni dopo un incidente in moto contro un’auto in via Montiscendi, a Strettoia, al confine del comune di Pietrasanta.

E’ successo nel cuore della notte, attorno all’1,20, per cause che sono in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato un giovane di 30 anni in sella alla moto: è stato portato con il codice rosso all’ospedale Versilia. Ferito anche il giovane che era con lui in motocicletta: è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Massa con sospette fratture costali.