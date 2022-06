“Una classe in meno alla Chelini”, famiglie contro i tagli alla scuola media

Anche alla scuola Chelini di Lucca i tagli rischiano di portare all’accorpamento delle classi.

Lo segnalano alcuni genitori degli studenti che hanno inviato una lettera di protesta agli uffici scolastici provinciale e generale per segnalare la “prevista abrogazione di una classe” nella scuola media Chelini. A muoversi sono i genitori delle classi quinte del comprensivo Lucca 6 che hanno iscritto i figli alla Chelini. “I tagli alla scuola – sottolineano i genitori – creeranno notevoli disagi ai nostri ragazzi iscritti alla scuola Chelini in quanto dal prossimo settembre anno scolastico (2022-2023) si troveranno ad avere classi anche con 25 ragazzi. Come genitori non vorremo arrenderci ad avere una scuola fruibile per tutti in condizioni normali e non di sovraffollamento”.