Ha avuto un mancamento ed è svenuto, sbattendo violentemente il volto a terra. È la disavventura capitata oggi (16 giugno) a un lavoratore intorno alle 15, in piazza Napoleone, dove è aperto il cantiere per l’allestimento del palco per il Lucca Summer Festival (l’organizzazione, ovviamente, è del tutto estranea all’episodio), che prenderà il via sabato 25 giugno.

Un giovane, dipendente di una società impegnata al montaggio dell’evento più atteso della stagione estiva a Lucca, appena entrato a lavoro ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo. Pronto l’intervento dei colleghi che hanno subito contattato l’ambulanza. Il giovane è stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso del San Luca, dove è entrato con codice giallo.

Dalle parole di alcuni colleghi si è saputo che il ragazzo era appena entrato a lavoro per svolgere le consuete mansioni di facchinaggio quando si è sentito male ed è apparso in stato confusionale prima di cadere al suolo privo di sensi. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale per le cure del caso.