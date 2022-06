Siccità, l’Autorità Idrica Toscana chiede ai sindaci ordinanze per non sprecare acqua

Oggi tutti i comuni della Toscana sono stati invitati dall’Autorità Idrica (Ait) ad adottare un’ordinanza per la tutela della risorse idropotabili in tutto il periodo estivo 2022.

Siamo di fronte a una diffusa siccità in ampie parti d’Italia e anche in alcune zone più critiche della nostra regione: la Maremma, la Val di Cornia e l’Isola d’Elba, l’entroterra della Versilia e la Lunigiana.

La scarsità di piogge durante tutto il passato inverno e la scorsa primavera hanno creato le condizioni di base per una minor portata di fiumi e torrenti e uno scarso riempimento delle falde. Il caldo record di queste settimane tra fine maggio e metà giugno ha contribuito ad aumentare il problema, con un maggior utilizzo di acqua potabile da parte di tutti.

Per scongiurare un razionamento di acqua nei prossimi mesi estivi e per evitare disagi concreti a cittadini e turisti, Ait corre ai ripari chiamando i sindaci a un atto di responsabilità. Con il modello di ordinanza (redatto dall’autorità) si invitano tutti i Comuni a disporre, da adesso fino al 30 settembre, la limitazione dei consumi di acqua ai soli scopi essenziali igienici e domestici. Quindi si introducono ulteriori divieti all’uso della risorsa idropotabile rispetto al regolamento regionale del 2008 che espone i divieti permanenti.

Ripetiamo che l’uso dovrà essere limitato massimamente e rivolto in maniera esclusiva agli essenziali scopi igienici e domestici. Le violazioni saranno punite con un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro.

Sul tema interviene Tommaso Panigada, già candidato per la lista Ambiente e Giustizia Sociale: “Non più tardi di ieri – dice – facevo notare l’emergenza e lamentavo l’assoluta mancanza di confronto sul tema impronta idrica e organizzazione del servizio idrico, multiutility sì o no, nella campagna elettorale per il Comune di Lucca. Eccolo servito sul piatto d’argento questo confronto necessario… Il sindaco uscente è ancora presidente della assemblea della Autorità idrica toscana ed il suo partito governa la Regione. Si decideranno a dire qualcosa in merito o no? Noi di Ambiente e Giustizia sociale abbiamo fatto tre iniziative pubbliche e sollevato dei dubbi, avanzato delle proposte e idee ottenendo un silenzio tombale. Buon ballottaggio siccitoso a tutti”.