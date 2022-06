Travolto da un’auto in via del Cimitero a Porcari: 43enne in ospedale

Grave incidente stradale ieri sera (15 giugno) poco dopo le 23 in via del cimitero a Porcari.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto e che stanno valutando la dinamica del sinistro, un uomo di 43 anni è stato investito mentre attraversava la strada. L’impatto con l’auto che lo ha travolto è stato violento e si è capita subito la gravità del sinistro. I soccorsi sono stati celeri e l’uomo è stato condotto in codice rosso, sempre cosciente, all’ospedale San Luca di Lucca.

Al nosocomio lucchese sono state valutate le sue condizioni e visto il politrauma (spinale e addominale) è stato trasferito all’ospedale pisano di Cisanello.