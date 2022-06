Incendio mette a rischio le abitazioni alla Cappella, precisamente in località Fornace.

L’intervento, che vede impegnati 4 mezzi dei vigili del fuoco del comando di Lucca e la struttura regionale, è partito intorno alle 15,20.

di 12 Galleria fotografica Incendio località Fornace Cappella Lucca bosco case









Vista la zona con la presenza di numerose abitazioni e di alberi di pino, è stato immediatamente deciso anche l’impiego di un elicottero e l’invio massiccio di squadre di volontariato dell’antincendio della Racchetta sezione Vorno, della Misericordia Montecarlo e sono anche arrivati gli operai forestali della Mediavalle.

Il direttore delle operazioni appena giunto sul posto ha valutato la necessità del supporto di un secondo elicottero poiché il vento sta allargando il fronte di fuoco, con alcune abitazioni che potrebbero essere raggiunte dalle fiamme.

Ulteriori squadre sono in preparazione per lo spegnimento e la bonifica che durerà a lungo visto che il tipo di vegetazione interessata potrebbe generare nuovi focolai anche a distanza di ore dallo spegnimento.

Per le operazioni di spegnimento e per il passaggio degli elicotteri E-Distribuzione ha provveduto a staccare la linea dell’alta tensione per Monsagrati, ma questo non dovrebbe comportare disagi per la popolazione.

La Regione ricorda che è in atto il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale e che è necessario porre massima attenzione nelle operazioni agricole in corso in questi giorni.

Foto di Giuseppe Cortopassi