Ladri scatenati a San Salvatore: svaligiata per la seconda volta la stessa casa

Inizia un altro fine settimana e San Salvatore torna a temere gli assalti dei ladri.

Negli ultimi giorni la frazione del comune di Montecarlo è tornata ad essere bersagliata dalle bande di malviventi. In realtà in paese c’è chi sostiene che da novembre scorso è un’escalation senza fine.

L’ultima a farne le spese è la proprietaria di una villetta in via della Contea. Ha subito il secondo furto in pochi anni. Nel 2018 i ladri, infatti, le erano entrati in casa una sera di agosto quando il figlio era all’interno. Lo spavento fu terribile ma i ladri, capito che c’era qualcuno in casa, se ne andarono con pochi oggetti senza torcergli un capello.

L’altro giorno approfittando dell’assenza dei proprietari i ladri sono tornati a colpire nella medesima abitazione. I malviventi sono riusciti a portare via alcuni oggetti di valore. Sempre nell’ultimo periodo le bande non hanno risparmiato nemmeno rimesse e giardini, da cui sono stati sottratti diversi attrezzi agricoli.