In fiamme i boschi di Imperia, supporto anche da Lucca e Pistoia

A causa del vasto incendio boschivo che sta interessando le colline di Imperia, il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco ha disposto l’invio di squadre in supporto.

Dal comando di Pistoia sono state inviate nove unità con una autobotte per il supporto idrico e due mezzi fuoristrada attrezzati con modulo per l’antincendio boschivo più un mezzo di supporto logistico. Il personale del comando opererà in Liguria insieme al personale del comando di Lucca con una auto pompa serbatoio e quattro unità.

Intanto a Lucca nel pomeriggio di oggi è ripreso l’incendio sulle colline di Cappella. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del sistema regionale dell’antincendio boschivo.