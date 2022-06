Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura: è morto Oriano De Ranieri

Lutto a Lucca nel mondo del giornalismo per la morte, all’ospedale San Luca di Lucca, di Oriano De Ranieri. Era nato il 10 ottobre del 1947 ed era il decano dei giornalisti lucchesi.

La sua carriera giornalistica, lui cattolico praticante ed esperto del mondo della diocesi, era iniziata nella redazione lucchese di Avvenire. Poi il passaggio alla redazione lucchese della Nazione dove ha compiuto tutta la sua vita lavorativa fino alla pensione.

Si occupava di cronaca bianca e di politica, ma aveva una grande passione nel mondo della musica e in particolare per l’opera lirica e per il maestro Puccini. Laureato in lettere all’università di Pisa dopo la pensione ha conseguito anche una laurea in teologia. È stato anche autore di numerosissime pubblicazioni.

Alla famiglia di Oriano le condoglianze dell’intera redazione di Lucca in Diretta.