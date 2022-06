Muore carbonizzato Massimo Bochicchio: il broker dei vip era sotto processo per aver truffato anche Marcello Lippi

È rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Roma, sulla Salaria. La moto su cui viaggiava ha preso fuoco e Massimo Bochicchio ha perso la vita.

L’uomo, che domani (20 giugno) dove essere presente in aula in un processo che lo vedeva come imputato, era accusato di aver truffato vip e personaggi dello sport, tra cui anche il viareggino Marcello Lippi, ex mister campione del mondo della nazionale di calcio, l’allenatore del Tottenham Antonio Conte e l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy.

Di professione broker, Bochicchio è morto carbonizzato. La moto è letteralmente scoppiata dopo essere finita violentemente contro un muro dell’aeroporto di Roma Urbe.

Agli arresti domiciliari dopo la sua cattura, oggi aveva avuto un permesso per uscire.