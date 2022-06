Radiologia al pronto soccorso del Versilia a rischio, la Uil: “Manca il personale, occorrono assunzioni”

“Il reparto di radiologia del Pronto soccorso all’ospedale Versilia rischia di non riuscire a organizzare i turni estivi. Oltre ai problemi di infermieri e Oss, qui si sente l’assenza anche di un servizio tecnico specialistico che durante l’estate diventa presidio essenziale per tutta la costa”.

A parlare sono il segretario della Uil Fpl, Pietro Casciani e il responsabile Uil FpL Versilia Fausto Delli che invitano l’azienda sanitaria a mettere mano alla potenziamento del personale prima che l’ospedale e i lavoratori si trovino con l’acqua alla gola.

“Il caldo sta già richiamando tantissimi turisti nel fine settimana sul litorale versiliese e i numeri sono destinati ad aumentare vertiginosamente – proseguono Casciani e Delli -. Prevediamo, come sempre, un iper afflusso al pronto soccorso che rischia di mettere sotto pressione la struttura. Qui c’è un aspetto strutturale che è la distanza tra il pronto soccorso e la tac che deve essere colmata con un organico adeguato. Una carenza organica di tecnici di radiologia che l’azienda non sembra proprio voler prendere in considerazione. Dove sono i dirigenti? Perchè non si fanno sentire?”.

“Questione come sempre di numeri – rimarcano i responsabili della Uil Fpl -. A oggi mancano all’appello 2 tecnici andati in pensione e mai sostituiti,1 gravidanza mai sostituita, un incarico trasferito in altra Usl. Con questi numeri basta un’assenza che si salta il giorno di riposo. Lo ribadiamo: ci sono colleghi che devono ancora smaltire le ferie del 2021, non è possibile. La situazione è addirittura peggiorata rispetto al 2019″.

La soluzione c’è per il sindacato ed è quella di mettere mano al portafogli e alle assunzioni: “Non vuole sentirne parlare ma c’è una graduatoria di concorso valida da cui attingere e ci sono persone che non vedono l’ora di essere assunte – concludono Casciani e Delli -. Chiediamo e vogliamo un cambio di passo sulla radiologia”.