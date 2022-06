L’impatto è stato violento e dopo la carambola entrambe le auto sono finite fuori strada. La Panda condotta da un 82enne del posto è andata a finire nel campo, lungo la via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli. L’altra, una Y condotta da una giovane di 25 anni è finita contro una siepe. A preoccupare sono le condizioni dell’anziano, che è molto grave.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 di oggi (23 giugno), per cause che sono in corso di accertamento. Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione della polizia municipale di Lucca, intervenuta per i rilievi, l’82enne si stava immettendo in strada dal distributore Q8 mentre la Y procedeva da Pisa in direzione di Lucca, quando è avvenuto l’impatto.

di 16 Galleria fotografica Scontro tra due auto in via Nuova per Pisa, grave anziano









L’allarme è stato dato subito dalla giovane conducente della Y e da altri automobilisti di passaggio. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica che hanno prestato le prime cure all’anziano, soccorso in stato di incoscienza, prima che venisse trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa con il codice rosso. Lievi ferite, invece, per la 25enne.

Il traffico è subito andato in tilt. La circolazione sulla statale è stata temporaneamente interrotta per consentire i soccorsi e gli accertamenti della polizia municipale. Le auto sono state deviate nelle vie secondarie di Santa Maria del Giudice.

(notizia in aggiornamento)