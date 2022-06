Ladri messi in fuga mentre tentano il colpo in una casa

Bande di ladri in azione nella notte a Porcari. Tre malviventi sono stati messi in fuga dopo aver tentato di introdursi in una abitazione in via Diaccio.

A metterli in fuga è stato il vicinato che si è svegliato a causa dei rumori. Secondo le testimonianze ad agire sarebbero state tre persone che sono fuggite in strada raggiungendo una Ford Fiesta grigia dove li attendeva un complice.