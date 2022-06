Si ribalta con l’auto in A11, automobilista in ospedale

Si è ribaltato con l’auto dopo aver perso il controllo, poco prima dello svincolo di Lucca Ovest in A11. Il conducente è rimasto ferito ma fortunatamente non è in gravi condizioni.

Soccorso dal personale del 118, è stato infatti condotto al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo. L’incidente si è verificato attorno alle 18,40 sulla corsia in direzione di Lucca. La vettura proveniva da Pisa quando per cause in corso di accertamento il conducente è andato a sbattere ribaltandosi.