Il “tutor” di via di Moriano fa ancora strage: becca 15 multe in un mese

Torna a far parlare di sé il “tutor” di via di Moriano. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, arriva la testimonianza di un giovane di Barga che nel mese di maggio si è ritrovato con ben 15 multe prese allo stesso autovelox.

“Da aprile scorso – racconta – percorro quella strada ogni giorno per recarmi nell’azienda dove lavoro a San Martino in Freddana e mi sono arrivate ben 15 multe riferite al solo mese di maggio. Non discuto il fatto in sé, ma credo che ci sia stato qualche problema a livello di cartellonistica oltre che di tempestività delle comunicazioni stesse. Se le multe mi fossero arrivate in tempo congruo, magari mi sarei accorto che qualcosa non andava e sarei stato più attento”.

L’automobilista adesso dovrà pagare circa 900 euro di sanzioni: “Quando ho iniziato a percorrere la strada, mi sono accorto di cartelli che avvertivano del fatto che c’era un controllo della velocità media – sostiene -, poi evidentemente qualcosa è cambiato e i cartelli sono stati sostituiti. E’ chiaro che se ho preso le multe ho superato il limite dei 50 all’ora ma se ci fossero stati cartelli adeguati e ben visibili forse molti automobilisti come me sarebbero stati più accorti. Con le auto di oggi è molto facile fare 60, soprattutto in una strada come quella che non presenta abitazioni in quel tratto né tanto meno pericoli”.