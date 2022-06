Ferito con una coltellata, 51enne in ospedale

Un uomo di 51 anni ferito con una coltellata. E’ successo questo pomeriggio (26 giugno) in via Ottorino Ciabattini a Viareggio, in circostanze che sono al vaglio dei carabinieri.

Attorno alle 18,40 è arrivata la chiamata al 118. la centrale operativa ha inviato sul posto automedica e ambulanza della Croce Verde di Lido di Camaiore e ha trasportato il ferito al pronto soccorso del Versilia con il codice giallo. Fortunatamente la ferita sarebbe soltanto superficiale.