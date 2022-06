Pagamenti col pos: dal 30 giugno multe per chi rifiuta la transazione elettronica

Pos obbligatorio per commercianti, artigiani, e studi professionali e, dal prossimo 30 giugno, multe per chi non permetterà i pagamenti elettronici.

In quella data, infatti, entrano in vigore le nuove regole previste nell’ultimo decreto Pnrr che ha anticipato le multe di 6 mesi.

La sanzione prevista per chi rifiuta di far pagare il cliente col pos è di 30 euro, oltre a 4% del valore della transazione.