Sgomberato senza incidenti il rave party a Monti di Roggio

Le operazioni fatte scattare già nel pomeriggio di ieri dalla questura, che aveva il coordinamento tecnico sul tempo, in accordo con la prefettura, sono proseguite fino alla serata senza che nessuno dei presenti opponesse resistenza.

Nell’area erano riusciti ad arrivare una 70ina fra camper e roulotte e si era già iniziato a montare una sorta di palco per la musica. Gli organizzatori avevano previsto oltre mille presenze alla mega festa non autorizzata che è stata sventata dalle forze dell’ordine. Già dalla serata di venerdì (24 giugno) l’evento era stato infatti intercettato, prima sui social network, poi all’arrivo dei primi camper che avevano destato i sospetti dei carabinieri che erano già in allerta sulle strade della Garfagnana.

Per tutta la giornata di ieri si sono svolti posti di blocco e controlli allestiti da tutte le forze dell’ordine, con l’intervento anche di un elicottero della polizia.