Soccorso in mare, grave un 81enne

E’ stato salvato in acqua ma è in gravi condizioni un uomo di 81 anni, residente a Viareggio, che attorno alle 13 di oggi (26 giugno) si è trovato in difficoltà mentre si trovava in mare al bagno Florindo a Viareggio, nella zona dell’hotel Royal.

L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Versilia. Sul posto sono intervenuti l’automedica sud, l’ambulanza della Misericordia di Viareggio e la capitaneria di porto.