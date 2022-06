Vandali abbattono nella notte uno dei tutor in via di Moriano: si indaga contro ignoti

Vandali in azione nella notte sulla via di Moriano dove è stato abbattuto da ignoti uno dei tutor che misura la velocità media della strada. Dopo una settimana di polemiche per le tante infrazioni stradali rilevate è arrivato questo gesto distruttivo sul quale indaga la polizia provinciale, che ha presentato una denuncia.

La Provincia, che ha deciso per l’installazione del tutor e che ha la competenza sulla strada, ha già attivato la ditta competente per installare nuovamente la struttura. Proprio nei giorni scorsi l’ente aveva risposto alle polemiche dicendo che la priorità dell’amministrazione rimane la sicurezza stradale.

Non sono mancate, però, nei giorni scorsi anche testimonianze da parte di abituali frequentatori della strada, uno dei quali è stato colpito da ben 15 multe nell’arco di un mese.

Resta il fatto che l’atto di vandalismo appare assolutamente ingiustificabile e le forze dell’ordine cercheranno di individuare i responsabili del gesto anche grazie alla stessa infrastruttura, che è dotata di telecamera.