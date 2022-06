Covid, l’Iss: “È ancora fase pandemica”. Si decide sull’obbligo di mascherina al lavoro

I contagi da Covid non si fermano e, per oggi (27 giugno), è in programma un incontro tra ministero del lavoro, ministero della salute e l’Inail per valutare un aggiornamento del protocollo di sicurezza sui luoghi lavorativi.

Tra le misure ipotizzate quella dell’obbligo delle mascherine nei casi di condivisione degli ambienti.

“Siamo ancora in fase pandemica – spiega il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro -. L’attuale ondata epidemica crescerà ancora. Tutto il sistema di controllo è pienamente operativo e si sta monitorando attentamente la sottovariante Omicron 5. Il virus non va sottovalutato”.

“Misure straordinarie per evitare il collasso dell’intera sanità ospedaliera e un aumento della spesa corrente per un adeguamento degli organici, sia in pronto soccorso che nei reparti, insieme con l’aumento dei posti letto ordinari”, è la richiesta del segretario nazionale uscente del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Carlo Palermo, nella sua relazione al 25esimo congresso nazionale dell’associazione in corso a Napoli.