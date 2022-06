Fiamme nel piazzale di una ditta dismessa a San Filippo

Principio di incendio nel piazzale una ditta dismessa in via Martini, nel quartiere di San Filippo. Sul posto si sono recati, dopo la richiesta di intervento, i vigili del fuoco di Lucca.

Stando a quanto appreso finora, erano in corsa delle operazioni di trasloco nello stabile e per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha riguardato una siepe.