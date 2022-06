Paura per un’auto in fiamme in centro a Santa Maria del Giudice

Paura nella serata di ieri (26 giugno) per un’auto in fiamme in pieno centro del paese di Santa Maria del Giudice.

Per cause al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti sul posto una vettura parcheggiata ha preso fuoco, rischiando di coinvolgere altre vetture vicine. Le fiamme sono state spente rapidamente e, per fortuna, nessuna persona è stata coinvolta.