Ruba un’auto a una guardia giurata a Milano dopo il tentato furto: denunciato a Viareggio

Tenta il furto in un centro commerciale a Milano, poi ruba una vettura di servizio a una guardia giurata dopo averla aggredita: trovato e denunciato a Viareggio.

L’episodio risale allo scorso 19 giugno quando le volanti del commissariato di Viareggio sono intervenute in collaborazione con il personale della polizia stradale di Pontremoli per effettuare un lungo pedinamento elettronico, nato nella nottata stessa a Milano dove era stato segnalato un tentativo di furto in un centro comerciale e, nella stessa circostanza, un furto di una vettura di servizio (munita di apparato Gps) appartenente ad una guardia giurata intervenuta sul posto e aggredita dal ladro.

Dopo una intensa attività è stato fermato e identificato il responsabile dei fatti, un 31enne italiano già noto alle forze dell’ordin,e risultato essere peraltro l’autore di numerosi furti avvenuti nei giorni precedenti in diverse attività commerciali della zona. L’uomo è stato per questo denunciato per furto aggravato e arreastato dalla polstrada di Pontremoli per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.