Tamponamento in viale Castracani fra mezzi dei vigili del fuoco

Traffico in tilt in viale Castracani a Lucca, per un tamponamento che ha visto coinvolti due mezzi dei vigili del fuoco.

L’incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, attorno alle 14 di oggi (27 giugno) ha mandato subito nel caos il traffico in zona nell’ora di punta. Si sono formate code soprattutto in corrispondenza del sottopasso, dove è avvenuto lo scontro.

Secondo quanto ricostruito, a causa dell’elevato flusso di veicoli un Aps Campagnola ha tamponato un mezzo di soccorso.