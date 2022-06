Castelnuovo piange Federica Ponziani: aveva solo 48 anni

Un altro grave lutto colpisce la comunità della Valle del Serchio. Castelnuovo piange Federica Ponziani, morta a soli 48 anni. Fede, così come la chiamavano le tante persone che le volevano bene, ha lottato per anni contro un brutto male, ma alla fine non ce l’ha fatta lasciando un intero paese in lacrime.

Federica era molto conosciuta, anche per il suo impegno come volontaria della protezione civile di Castelnuovo, che ha voluto ricordarla così: “Ciao Fede, ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso contagioso, che ci teneva sempre di buon umore”.

Federica lascia il marito Fabrizio, il fratello Alberto, i parenti tutti e i tanti amici. Oggi (28 giugno) l’ultimo saluto alle 17 in Duomo.