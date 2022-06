Lutto nel mondo dell’impresa: morto a 91 anni Emi Stefani, cofondatore della Sofidel

Lutto nel mondo dell’imprenditoria lucchese. È morto oggi pomeriggio (28 giugno) nella sua casa di Porcari per un attacco cardiaco all’età di 91 anni (era nato il 9 ottobre del 1930 a Villa Basilica), Emi Stefani, cofondatore insieme a Giuseppe Lazzareschi della Sofidel e presidente onorario.

Stefani aveva fondato il gruppo cartario con sede a Porcari, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina. Costantemente attivo in azienda dal 1966, il cavaliere del lavoro Emi Stefani rappresentava per Sofidel e per l’intero distretto cartario lucchese – che ha contribuito a far nascere e sviluppare – un punto di riferimento sul piano umano e imprenditoriale.

Grazie alla straordinaria esperienza – maturata cominciando a lavorare nelle cartiere fin dall’età di 15 anni – Emi Stefani ha collaborato fra l’altro a dar vita ad alcune delle più significative innovazioni nel settore del tissue (carta per uso igienico e domestico), lavorando spesso gomito a gomito con fornitori appartenenti all’industria meccanica.

Persona estremamente riservata, dalla prima cartiera Stefani & Lazzareschi fondata nel 1966 a Pracando, una frazione di Villa Basilica all’ultimo stabilimento integrato recentemente aperto a Inola, in Oklahoma, negli Stati Uniti, Emi Stefani ha interpretato un’idea di imprenditorialità fatta di proiezione al futuro, intraprendenza, coraggio, dedizione al lavoro, e attenzione al fattore umano.

“Oggi perdo mio padre, per me e tutta la mia famiglia un esempio straordinario, come imprenditore, uno dei grandi cartari, e come uomo, le cui riconosciute doti di lealtà, schiettezza ed empatia umana lo hanno fatto apprezzare da tanti nei suoi lunghissimi anni di attività. Un universo di affetto, quello che lascia, che ci aiuta ora a vivere anche questo momento difficile” ha dichiarato Edilio Stefani, figlio di Emi, e presidente del Gruppo Sofidel.

“Emi Stefani è stato per me un secondo padre. Una figura di riferimento, che mi ha supportato e sostenuto fin dal mio ingresso in azienda. La sua passione per l’impresa, la sua capacità di affrontare le sfide, la sua naturale predisposizione ai rapporti umani hanno reso più ricca e più forte tutta la comunità Sofidel che oggi, unanime, lo abbraccia e lo ringrazia con enorme affetto e riconoscenza per tutto quello che ha saputo dare” queste le parole dell’amministratore delegato Sofidel Luigi Lazzareschi nell’apprendere la notizia.

I funerali di Emi Stefani saranno tenuti giovedì (30 giugno) alle 15 alla chiesa parrocchiale di San Giusto a Porcari.

“Oggi ci ha lasciati Emi Stefani, concittadino, cofondatore di Sofidel e cavaliere del lavoro. Una vita tutta dedicata a fare grande il nome di Porcari nel mondo con lo sguardo curioso di chi, dal mondo, ha sempre tanto da imparare. Anche a 92 anni”. Così il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari.

“A lui tutti noi dobbiamo tanto – dice ancora Fornciari – Oggi Porcari è a pieno titolo capitale della carta, dell’innovazione ecologica, del lavoro che mette al centro prima di tutto le persone. Questa storia parte da lontano, in quegli anni Sessanta in cui tutto era possibile, quando due giovani amici, Emi Stefani e Giuseppe Lazzareschi, unirono ingegno, coraggio e voglia di costruire qualcosa di importante. Un’ascesa che da allora non si è mai fermata e che ha fatto di Sofidel un’azienda leader a livello internazionale per la produzione di carta a uso domestico e igienico. Costante, in questi anni, l’attenzione al territorio e alle realtà di Porcari, dove è rimasta la sede principale dell’azienda che ha contribuito a fondare”.

“La scomparsa di Emi Stefani ci lascia attoniti – conclude – Mancheranno la sua lucidità di pensiero e quello sguardo vivo, sempre affamato di futuro. Emi è stato gigante per intuito, un cartario della “vecchia guardia” e soprattutto un uomo di poche ma sostanziose parole, di enorme semplicità, sobrietà e umiltà. Ti metteva sempre a tuo agio. La nostra comunità si stringe intorno alla famiglia Stefani e alla grande famiglia delle donne e delle uomini che lavorano in Sofidel”.

“Scompare, con Emi Stefani, uno degli imprenditori che hanno contribuito, con il loro lavoro, la lungimiranza, la visione innovativa a rendere grande il settore cartario a Lucca, portandolo in tutto il mondo”. Queste la parole con cui il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini lo ricorda: “Attivissimo anche nella realtà associativa, ha supportato l’organizzazione provinciale degli industriali, ora Confindustria Toscana Nord, nelle scelte strategiche ed operative, forte della propria esperienza di uomo di azienda ma anche dello spirito di servizio che l’ha sempre animato, A lui, alla famiglia, all’azienda, il commosso pensiero di tutti noi”.

Aggiunge parole di gratitudine verso la figura del cavaliere del lavoro Stefani anche il vice presidente e presidente della sezione cartaria dell’associazione, Tiziano Pieretti: “Mettiamo, noi tutti che operiamo nel settore bellissimo e difficile della carta, i piedi nei solchi che i grandi vecchi della nostra industria hanno tracciato. A Emi Stefani vada la mia profonda riconoscenza, per avermi onorato con la sua amicizia e per i preziosi insegnamenti che lascia”.

“Se ne va un gigante, buon viaggio Emi”. È il commiato dell’ex sindaco di Porcari, Alberto Baccini.

“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Emi Stefani, cofondatore della Sofidel, e punto di riferimento del distretto cartario lucchese. Aveva portato avanti un’idea di imprenditorialità proiettata al futuro e attenta ai lavoratori, grazie ad una straordinaria esperienza accumulata sin dall’età di 15 anni quando aveva iniziato a lavorare nelle cartiere. Ho avuto il privilegio di conoscere un uomo che si era contraddistinto per intraprendenza e attaccamento al lavoro”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.