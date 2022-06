Piazza al Serchio, cedimento strutturale al ponte di San Donnino

Grave episodio a Piazza al Serchio dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione di un cedimento strutturale al ponte di San Donnino.

Secondo le prime informazioni un sostegno del ponte si sarebbe abbassato di 15-18 centimetri e c’è necessità di valutare la stabilità dell’intera struttura.

Foto 3 di 4







Dalle prime informazioni si sarebbe staccato un tirante che collega la prima parte del ponte con la parte del bivio per il paese vecchio.

La Provincia ha deciso di chiudere il ponte della variante, a causa delle deformazioni improvvise che sono al momento allo studio dei tecnici della Provincia.

Mentre sono in corso le valutazioni per comprendere cosa sia accaduto all’infrastruttura, il traffico è stato deviato sul tratto interno di San Donnino.

Dopo il collasso dell’intersezione Erica Mazzetti, deputata e componente dell’ottava commissione lavori pubblici chiede “l’immediata chiarezza sui tempi di ripristino, su come sia potuto avvenire un dislivello così grande, su come e quando sia stata effettuata la manutenzione. Si tratta di un’infrastruttura molto importante per il territorio: non c’è tempo da perdere. Mi attiverò per sollecitare interventi rapidi ed efficaci”.