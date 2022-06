Si ribalta con l’auto in viale Carlo Del Prete: in ospedale

Tanta paura, ma soprattutto disagi notevoli per il traffico in circonvallazione per un incidente in viale Carlo Del Prete.

Foto 3 di 11





















Per cause al vaglio della polizia municipale, un’auto, una Volkswagen Golf, si è ribaltata ed è rimasta sulla carreggiata in circonvallazione. Il guidatore è stato liberato dall’abitacolo, assieme alla moglie. e condotto in codice giallo con un politrauma all’ospedale San Luca di Lucca. Il soccorso è stato portato dai volontari della Misericordia di Lucca, dopo che alcuni passanti erano intervenuti sulle prime per liberare gli occupanti dall’abitacolo e metterli in sicurezza a bordo strada.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente, di origine asiatica, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ha colpito un tiglio a bordo strada, l’auto ha carambolato sulla soglia del marciapiede e si è ribaltata.

Per i rilievi e per i soccorsi è stata a tratti chiusa del tutto e poi limitata a una sola carreggiata l’arteria stradale.