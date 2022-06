Violento calcio a un costato da un cavallo: bambina di 10 anni in elisoccorso al Meyer

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (28 giugno) intorno alle 17 per un incidente che ha coinvolto una bambina di circa dieci anni.

La bambina era in un maneggio di Nibbiana, nel territorio del comune di Barga, quando ha preso un calcio al costato da un cavallo, per cause ancora tutte da chiarire. Immediati i soccorsi inviati sul posto dalla centrale unica del 118 della Toscana del Nord. I sanitari hanno deciso di allertare l’elisoccorso Pegaso che ha condotto la bambina all’ospedale Meyer in codice rosso per la dinamica dell’incidente.

La bimba, nonostante il trauma violento, non correrebbe però pericolo di vita.