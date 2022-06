Si scontra con un furgone e finisce nel fosso: nuovo incidente a San Lorenzo a Vaccoli

Un altro incidente stradale sulla Statale del Brennero, intorno alle 6 del mattino ha caratterizzato l’inizio di giornata a San Lorenzo a Vaccoli.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto un’auto, guidata da una donna, è uscita fuori strada dopo lo scontro con un furgone all’altezza del bivio per il ristorante Stefani. La donna, nonostante i numerosi traumi, è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo e soccorsa dai mezzi inviati dalla centrale unica del 118. Il medico ha deciso di far trasportare la donna, anche visto la vicinanza, all’ospedale di Cisanello.

La missione, per la dinamica dell’incidente, è partita in codice rosso, ma fortunatamente la donna non è in pericolo di vita ed è entrata all’ospedale pisano con un codice di minore gravità.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco perché l’auto finita nel fosso, dopo il sinistro, ha preso fuoco. Fortunatamente l’incendio del mezzo non ha provocato ulteriori conseguenze,

Rimane alta, invece, l’attenzione alla pericolosità dell’arteria stradale, spesso teatro di incidenti con esiti anche gravi.