Cade dalla moto per evitare un pedone e muore sul colpo

E’ morto per evitare di investire un ragazzo di 15 anni, che era a piedi lungo la strada. Un centauro ha perso la vita sul colpo in un drammatico incidente stradale avvenuto questa sera (1 luglio) attorno alle 20,20 a Pietrasanta.

L’incidente mortale si è verificato in corrispondenza dell’incrocio tra viale Apua e via Primo Maggio, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione sembra che il motociclista, 58 anni di Stazzema, per evitare il pedone è caduto dal mezzo ed è morto. Sul posto sono intervenute l’automedica nord e le ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e Forte dei Marmi ma per il centauro non c’era più niente da fare.

Il 15enne invece è uscito illeso dall’incidente.