Insulti e minacce all’operatore, ancora violenze al Versilia

Un altro episodio di violenza in corsia. Un’altra volta all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore dove un utente ha dato in escandescenza. A denunciare il fatto che risale a ieri (30 giugno) è la segreteria provincia della Fials di Lucca.

“Un utente che si trovava all’interno della hall del presidio ospedaliero di fronte al check point in compagnia di altri familiari – si spiega in una nota -, ha dato in escandescenze quando alla richiesta di accedere a un reparto con gli altri familiari, ha ricevuto il diniego da parte dell’operatore che invece autorizzava l’ingresso in reparto ad una sola persona; in conseguenza alla risposta venivano rivolti insulti con parolacce, minacce ed altri sfregi e veniva addirittura colpito il vetro con un pugno rompendolo“.

L’accaduto è stato segnalato alla direzione sanitaria dell’ospedale affinché comprenda che “presso i punti di accesso, se mantenuti, deve essere garantita la presenza di almeno due operatori in turno mattina e pomeriggio”.