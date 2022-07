Rapinatore solitario colpisce in una tabaccheria di Viareggio

E’ entrato in azione con il volto coperto da una maglietta ed ha rubato i Gratta e vinci. E’ caccia ad un rapinatore solitario che questa mattina (1 luglio) attorno alle 11, è entrato in azione in una tabaccheria di via Coppino a Viareggio. Il malvivente è poi fuggito a piedi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sul colpo l’uomo avrebbe colpito con un pezzo legno lo spazio protetto del locale per arraffare i tagliandi a

premi. Il valore finora stimato dei Gratta e vinci rapinati ammonterebbe a 200 euro.