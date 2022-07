Si ribalta con l’auto a Isola Santa, 50enne in ospedale

Se l’è vista davvero brutta un automobilista di 50 anni che questa sera (1 luglio) attorno alle 19 si è cappottato con la sua utilitaria.

L’incidente è avvenuto a Isola Santa, nel comune di Careggine in via Monti Mare. L’uomo dopo essersi cappottato è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo e ha riportato una ferita, non grave, ad un braccio.

Il 50enne è stato portato in codice rosso da dinamica all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana.