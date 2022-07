Chiede un prestito per fare rifornimento all’auto ma è una truffa

E’ giovane, sui 25 anni circa. Finge di essere rimasto a secco con l’auto e chiede i soldi per fare rifornimento, promettendo di tornare a restituirli dopo 20 minuti. Ma attenzione si tratta di una truffa.

Le modalità con cui viene messa a segno non sono nuove e già in passato casi simili si erano verificati in lucchesia. Nelle ultime settimane, tuttavia, il raggiro è tornato in voga. L’ultimo episodio risale a ieri (2 luglio) nella zona di Monte San Quirico.

A finire nella trappola un giovane passante della zona che si è fermato alla richiesta di aiuto del truffatore. Il ragazzo, magro, alto circa 1,70 metri, pelle abbronzata, capelli corti e barba ha chiesto venti euro promettendo di tornare a restituire i soldi. Ovviamente preso il denaro non si è più presentato.

Gli altri episodi segnalati si sono verificati nella zona della Santissima Annunziata e a Verciano, dove il truffatore – difficile dire se si tratti della stessa persona – ha chiesto soldi facendo un vero e proprio porta a porta.