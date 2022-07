Furgone in fiamme nella notte a Benabbio

Le fiamme sono scoppiate all’improvviso, nel cuore della notte. Un furgone è stato distrutto da un incendio mentre si trovava in sosta da alcune ore a Benabbio, nel comune di Bagni di Lucca.

Ancora da accertare le cause del rogo: quando è stato spento il mezzo era stato praticamente distrutto. In corso indagini per stabilire la natura dell’incendio.

E sempre nella notte un mezzo ha preso fuoco anche in Bretella. Sul posto si sono recati vigili del fuoco e polizia stradale. Fortunatamente non ci sono stati feriti.