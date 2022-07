Un incendio di sterpaglie ha destato preoccupazione per la vicinanza di abitazioni limitrofe, lungo la via vecchia Pesciatina a Lammari. Il rogo, scoppiato per cause che sono in corso di accertamento, nel primo pomeriggio di oggi (4 luglio) è stato spento dai tre mezzi dei vigili del fuoco subito intervenuti sul posto.

Fortunatamente non è stato necessario evacuare le abitazioni vicine all’appezzamento di terreno che, in breve, è stato avvolto dalle fiamme. Nel pomeriggio sono iniziate le operazioni di bonifica.

Nel pomeriggio un incendio di sterpaglie si è sviluppato anche in via Cala Grande a Piano di Mommio, in località Sassaia, nel comune di Massarosa. Il fuoco si è diffuso rapidamente a causa del vento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e al personale Aib, anche un elicottero antincendio.

(foto di Matteo Moriconi)