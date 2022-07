Operaio resta con il braccio semi amputato mentre lavora nell’azienda

E’ rimasto con il braccio semi amputato da una lamiera in un grave incidente sul lavoro. L’operaio, 36 anni, originario della Macedonia, è rimasto ferito, per cause che sono in corso di accertamento, mentre si trovava a lavoro alla ditta Bama Group di Altopascio in via Pertini, attorno alle 6 di stamani (5 luglio).

Mentre stava manovrando una lamiera, secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, il dipendente si è procurato la grave lesione al braccio sinistro. E’ stato subito soccorso dai colleghi presenti, che hanno chiesto l’intervento del 118.

La centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Porcari con medico. I sanitari, prestate le prime cure, hanno trasferito il 36enne al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca dove è stato stabilizzato prima del trasferimento al nosocomio di Cisanello.

(notizia in aggiornamento)