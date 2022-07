Piera Banti coordinatore medico aziendale per il codice rosa

La responsabile della sezione di pronto soccorso della Valle del Serchio Piera Banti è stata nominata coordinatore medico aziendale dei referenti medici di Pronto Soccorso per il codice rosa, il percorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate.

Sostituisce Laura Spisni, ex direttore del pronto soccorso di Pontedera, che ricopriva anche questo ruolo e che è andata in pensione nelle settimane scorse.

“Ho scelto la dottoressa Banti – spiega il direttore generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – per la sua grande esperienza in questo settore. Le auguro un buon lavoro e nel contempo ringrazio la dottoressa Spisni per l’importante attività svolta anche in questo ambito nella sua lunga permanenza all’interno della nostra Azienda. La continuità è fondamentale all’interno di in una rete che prevede precise procedure di allerta e attivazione dei successivi step, nell’ottica di una presa in carico globale. Il percorso opera in sinergia con enti, istituzioni e con i centri antiviolenza diffusi capillarmente sul territorio, in linea con le direttive nazionali e internazionali. La rete codice rosa è costituita infatti da tutti i nodi che concorrono all’erogazione di risposte sanitarie, in emergenza e nell’immediata presa in carico successiva, per le diverse tipologie di vittime di violenza, mediante percorsi dedicati”.