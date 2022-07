Un altro arresto per spaccio di droga in Versilia. I carabinieri, insieme al battaglione Toscana di Firenze, in servizio di rinforzo, hanno arrestato un 46enne di origini tunisine già noto alle forze dell’ordine per episodi simili.

I militari dell’Arma hanno infatti notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di piazza d’Azeglio. Dopo averlo monitorato, lo hanno bloccato e sottoposto a controllo.

Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, 1 di crack, 3 di hashish, tutte già confezionate singolarmente e pronte per lo spaccio, nonché di alcune pasticche di rivotril e di oltre 500 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Foto 2 di 2



Lo straniero è stato quindi condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver trascorso la notte in caserma nelle camere di sicurezza, questa mattina si è svolta l’udienza di convalida al tribunale di Lucca ed il 46enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni.