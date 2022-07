Aggrediscono il barista e feriscono gli agenti in piazza San Michele: due in manette

Hanno aggredito il barista di un locale di piazza San Michele, poi hanno spintonato e colpito gli agenti intervenuti. Un altro episodio di violenza nel cuore della città che risale a sabato scorso (2 luglio) ma che la polizia ha reso noto soltanto oggi.

Due le persone finite in manette: si tratta di un 30enne di Capannori, di origini rumene, già noto e colpito da un avviso orale del questore, e una donna di 25 anni di Pietrasanta, risultata invece incensurata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, I due, che erano ubriachi, hanno prima iniziato a creare disordine nel locale poi quando è arrivata la polizia hanno rifiutato di fornire le loro generalità e urlando e sbracciando hanno creato scompiglio e aggredito gli agenti che tentavano di condurli all’esterno.

Quattro poliziotti intervenuti hanno faticato non poco per far salire I due a bordo della volante e due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. I due sono stati arrestati con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due sono stati anche denunciati per il rifiuto di fornire le loro generalità.

Il gip ha convalidato gli arresti e sottoposto i due all’obbligo di dimora nei comuni di residenza, mentre il questore ha firmato nei loro confronti due fogli di via di un anno per la donna e di tre anni per l’uomo.