Incendi di sterpaglie minacciano le case e il metanodotto a Marginone

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti questa sera (8 luglio) nel Comune Altopascio in via Mammianese Sud a Marginone per diversi incendi di sterpaglia che hanno minacciato il metanodotto, le abitazioni, una carrozzeria e altre infrastrutture.

Si è trattato di 5 interventi distinti: l’incendio ha coinvolto campi, sterpaglie, oliveta e ha minacciato una carrozzeria, un parcheggio di mezzi pesanti, il metanodotto, il sedime ferroviario e il tratto dell’autostrada A11.

Sul posto hanno lavorqto per contenere la propagazione delle fiamme il personale del distaccamento di Montecatini, della sede centrale con il supporto di un’autobotte proveniente dal comando di Pisa. Sul posto anche il personale volontario Aib della Regione Toscana coordinati dal direttore operazioni. Anche la linea ferroviaria Lucca-Firenze è stata interrotta per scarsa visibilità.

In riferimento alla complessa situazione è stato istituito un Punto di comando avanzato con personale qualificato per il coordinamento.

Sul posto hanno lavorato 20 unità e 7 automezzi ed è stato richiesto anche l’ausilio di una squadra dal comando di Prato. In serata sul posto sono rimaste le sole squadre del comando di Lucca per il minuto spegnimento e la bonifica.



Anche il sindaco Sara D’Ambrosio racconta l’episodio: “Tre incendi in contemporanea in tre località diverse di Marginone: Tavolaia, Sterpeto e Giuntoli. Ben 5 le squadre dei vigili del guoco intervenute per una situazione che rischiava di diventare tragica. È stato necessario chiudere la via provinciale Mammianese e la ferrovia per intervenire e risolvere gli incendi, che sono arrivati molto vicino alle case. La via Mammianese è stata riaperta, più a lungo ha continuato ad essere chiusa la ferrovia”. “La situazione è ora sotto controllo e gli incendi sono praticamente spenti – dice intorno alle 21,30 – Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i bolontari dell’anticendio boschivo, l’antincendio boschivo della Regione Toscana e i carabinieri. Le forze dell’ordine cercheranno di ricostruire la dinamica”.