Terremoto, tre piccole scosse ‘svegliano’ Lucca: nessun danno

Lieve scossa di terremoto questa mattina (8 luglio) con epicentro al nord di Lucca, nella zona di San Martino in Vignale e Pieve Santo Stefano. Si è trattato, in realtà, di tre piccole scosse in serie, dalle 7,20, la cui intensità massima è stata di 1.9 della scala Richter con profondità fra i 6 e gli 8 chilometri.

Il sisma è stato avvertito, soprattutto dai residenti delle case più alte, ma non ha provocato alcun danno a cose e persone.

L’ultima scossa è stata registrata alle 8,25.