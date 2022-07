Oggi (9 luglio) la stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico toscano è stata chiamata per intervenire ad un incontro sull’equitazione alpina per illustrare le modalità di attivazione dei soccorsi in montagna.

L’incontro è avvenuto alle pendici del monte Piglione, nelle Alpi Apuane. All’incontro erano presenti docenti, veterinari, maestri maniscalchi e istruttori di equitazione.

Sono stati focalizzati vari aspetti relativi all’utilizzo di app e sistemi di geolocalizzazione, norme di comportamento in caso di infortunio su terreno impervio e molti altri temi sollecitati delle domande dei partecipanti.