Tamponamento a Sant’Anna rischia di degenerare: arriva la polizia

Un banale tamponamento che ha rischiato di degenerare in qualcosa di peggiore. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi (10 luglio) in via Fratelli Rosselli a Sant’Anna.

Due auto, delle quali una guidata da una giovane donna, per cause al vaglio, si sono tamponate per quello che sarebbe potuto rimanere un classico incidente da circolazione stradale. Ma l’arrivo di altre persone, familiari degli incidentati, hanno fatto sì che si alzassero i toni.

Tanto che sul posto è stato necessario l’arrivo di ben tre volanti della polizia, per riportare l’ordine, per far sì che le parti si accordassero per le questioni assicurative e per rendere edotti i presenti dei propri diritti.

La lite, peraltro, ha anche paralizzato per qualche minuto anche la circolazione stradale della zona.