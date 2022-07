Ancora fiamme a Massarosa e Camaiore: in azione l’elicottero Drago

Ancora fiamme in provincia di Lucca.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi (13 luglio) nel comune di Massarosa in via dei Meli, per un incendio di sterpaglie. Coinvolto limitatamente il traffico autostradale della E80 nei pressi dello svincolo con la A11 per presenza di fumo.

Sul posto oltre alle tre squadre anche l’intervento di Drago 60 l’elicottero del reparto volo di Cecina.

L’elicottero, oltre a diverse squadre, è stato necessario anche in serata a Camaiore nella zona boschiva alle spalle di Incaba.