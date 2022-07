Ruba il cellulare a un turista fiorentino, poi se la prende con la polizia: arrestato

La polizia ha arrestato un 32enne per furto e danneggiamento della vettura di servizio.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella zona di Viareggio e Torre del Lago, a seguito dei rinforzi estivi e del contributo del Reparto prevenzione crimine di Firenze, i mirati dispositivi diretti dal dirigente del commissariato di Viareggio Luigi Larotonda hanno portato nella nottata all’arresto di un uomo di origine marocchina per il reato di furto in concorso, resistenza e danneggiamento aggravato.

In particolare le volanti sono intervenute intorno alle 4 del mattino in piazza D’Azeglio, su richiesta di alcuni ragazzi che lamentavano di aver subito il furto di un cellulare da parte di un gruppo di quattro persone di origine straniera. Giunti sul posto gli operatori hanno raccolto le testimonianze dei ragazzi, che hanno riferito come, mentre si trovavano lungo il molo di Viareggio, uno di loro, un turista fiorentino di 16 anni, dopo essere stato avvicinato con una scusa, è stato derubato con un gesto fulmineo del proprio zaino e del proprio cellulare.

Il gruppo di giovani, in contatto con la sala operativa, ha seguito, gli autori del furto fino all’intervento della pattuglia. Gli agenti intervenuti hanno notato uno di essi gettare in terra un cellulare, e per questo lo hanno fermato e arrestato con non poca fatica. L’uomo, infatti, prima ha tentato di fuggire; raggiunto in pochi metri dai poliziotti l’uomo ha cominciato ad opporre una forte resistenza fisica cercando di colpirli con calci, pugni e sputi. Gli altri tre sono riusciti a fuggire.

Il soggetto, assicurato nell’autovettura di servizio, durante il tragitto verso il commissariato ha continuato a dare in escandescenze colpendo con calci i vetri dell’auto della polizia, danneggiandoli pesantemente.

In giornata si svolgerà la direttissima nei confronti dell’arrestato.