La Guardia Costiera di Viareggio è intervenuta per assistere un0 imbarcazione da diporto in difficoltà.

A bordo di un’imbarcazione a motore in difficoltà davanti alla spiaggia della Lecciona, c’erano due persone.

La segnalazione è giunta alla sala operativa poco dopo le 14,30, da parte di alcuni bagnanti che, dalla spiaggia della Lecciona, vedevano fuoriuscire del fumo nero da una barca che si trovava a poche centinaia di metri dalla riva.

Poiché l’unità non ha risposto ai contatti via radio intrapresi dalla guardia costiera, in tempi brevi sono state attuate le procedure di sicurezza, previste dal piano antincendio portuale, sotto il coordinamento del capitano di fregata Alessandro Russo, comandante della Capitaneria di porto di Viareggio, il quale ha immediatamente disposto l’uscita di due motovedette per fornire assistenza alle persone a bordo dell’unità e per l’interdizione dello specchio acqueo interessato e per fronteggiare situazioni di emergenza contro il rischio di incendio con possibili inquinamenti dell’ambiente marino. Inoltre sono stati allertati il 118, i vigili del fuoco ed i rimorchiatori sei servizi portuali.

I militari della guardia costiera viareggina intervenuti via mare, sotto il costante monitoraggio della sala operativa della direzione marittima di Livorno, hanno accertato il buono stato di salute dei due occupanti (entrambi uomini adulti) ed hanno verificato che il fumo nero, sebbene fuoriuscisse in grande quantità dal natante a motore, fortunatamente non era scaturito da un incendio a bordo, bensì da un’avaria al motore.

Le motovedette della capitaneria hanno altresì garantito il regolare rientro in porto da parte del natante in avaria, sorvegliando gli specchi acquei interessati dal transito dell’unità che, seppur a lento moto, è riuscita a riprendere la navigazione autonomamente.

Le operazioni di assistenza si sono concluse con successo alle 15,30 con il rientro dell’unità all’ormeggio nella Darsena Toscana del porto di Viareggio: entrambi i diportisti sono riusciti a guadagnare la terra ferma e non hanno richiesto l’intervento di personale medico.

Sono in corso, a cura degli uomini della capitaneria di porto viareggina, gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’evento che, comunque, non ha causato danni all’ambiente marino.

Il comando della guardia costiera di Viareggio ricorda che, in caso di emergenze a mare, il numero blu da comporre è il 1530 sia da utenza fissa che cellulare, attivo h 24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e, via radio, il canale Vhf 16. –