Covid, allarme per la sottovariante Centaurus: è più contagiosa di Omicron 5

Dopo le varianti Delta, Omicron e Omicron 5, il Covid si evolve ancora e arriva la sottovariante Centaurus,

Partita dall’India, per ora è stata registrata solo nel Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia e in Germania.

Ma, come affermato dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è una “variante da monitorare”, in quanto, dai primi rilievi sarebbe “più trasmissibile e associata a malattie gravi.

Anche l’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, sta monitorando Centaurus, anche se al momento non ci sono prove sufficienti per valutarne la gravità.

Per gli esperti Centaurus’ sarebbe, comunque, un “potenziale candidato a sostituire la BA.5.

Lo stesso dottor Matteo Bassetti, che sarà ospite in Versilia nei prossimi giorni, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, aveva parlato della nuova sottovariante: “Occhio senza allarme – aveva detto – credo valga la pena tenere d’occhio la nuova sottovariante, identificata in India e altri paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate”.